Оккупанты сбросили ФАБы на жилой сектор Краматорска: среди раненых – дети. Фото

В ночь на среду 18 марта, тактическая авиация Воздушно-космических сил России осуществила два авиаудара по Краматорску, применив авиабомбы ФАБ-250. Ранены восемь гражданских жителей, среди них — двое детей.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его информации, враг попал в частный сектор и спальный район многоэтажек.

"Повреждены по меньшей мере три десятка частных жилых домов и две многоэтажки", — резюмирует чиновник.

В то же время в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры добавляют, что в результате обстрелов в своих домах получили травмы пятеро женщин и мужчина в возрасте от 30 до 72 лет, и двое мальчиков 5 и 14 лет.

"У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны, ушибы, контузию. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Самый младший ребенок госпитализирован на наблюдение в реанимацию", — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены два многоквартирных, 26 частных домов и три автомобиля.

Напомним, этой ночью противник атаковал Украину 147 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 128 БПЛА. Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

