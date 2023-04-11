Получили ранения живота и ног: появились данные о состоянии парня и девушки, на лодку которых на Херсонщине оккупанты сбросили гранату
Гражданские, пострадавшие во время атаки оккупантов по лодке в заливе в Бериславском районе Херсонщины, продолжают лечение. Ранения получили два человека, один из них в тяжелом состоянии.
Детали раскрыл спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире "Мы-Украина" утром 11 апреля. Напомним, что враг сбросил на лодку, на которой парень и девушка хотели выйти в залив, гранату из беспилотника. Потерпевшим по 20 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Девушка, которая была в лодке – в тяжелом состоянии, она получила осколочные ранения живота. 20-летний парень получил ранение ног, рассказал Толоконников.
Мирные жители сначала попали в городскую больницу, а затем – в областную. "Сейчас под присмотром врачей", – сказал представитель ОВА.
Отметим, что в Украине во время военного положения действуют строгие ограничения использования плавательных средств в прифронтовых регионах.
Толоконников сказал, что парень и девушка повели себя так, как будто они подростки, хотя им по 20 елт. "Что можно было думать, когда выходили на этой лодке [на воду]?" – задал риторический вопрос он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– За 10 апреля украинские воины отбили 52 атаки российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
– За этот день Силы обороны ликвидировали примерно полтысячи захватчиков из РФ (всего с начала большой войны 179 320). Сколько российской военной техники сожгли защитники страны, читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.
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