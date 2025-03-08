Оккупанты сбросили пять авиабомб на Константиновку: четверо раненых. Фото

В субботу, 8 марта, армия страны-агрессорки России сбросила пять авиабомб на Константиновку Донецкой области. В результате атаки 4 человека получили ранения.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. В частности, известно о повреждениях многоэтажек, частных домов и гражданской инфраструктуры.

"4 человека ранены в Константиновке в результате сегодняшних ударов. По предварительной информации, россияне сбросили на город 5 авиабомб. Повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 4 админздания, аптека, магазин, 6 линий электропередач и 2 газопровода", – говорится в сообщении.

По словам Филашкина, ранения получили местные жители от 29 до 48 лет. Глава Донецкой ОВА призвал население вовремя эвакуироваться из опасных регионов.

"Будьте ответственны! Эвакуируйте своевременно!" – отметил он.

Напомним, российские войска вечером в пятницу, 7 марта, нанесли три удара по жилому кварталу города Доброполье Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненные. Известно о повреждении 8 многоэтажек. Среди пострадавших – пятеро детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта стало известно, что оккупанты ударили по Краматорску в Донецкой области. Россияне нанесли по городу авиаудары, сбросив три управляемых авиабомбы (КАБы). Атака привела к разрушениям и ранениям среди мирного населения.

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