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Оккупанты сбросили пять авиабомб на Константиновку: четверо раненых. Фото

Катя Поплюйко
War
2 минуты
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Оккупанты сбросили пять авиабомб на Константиновку: четверо раненых. Фото

В субботу, 8 марта, армия страны-агрессорки России сбросила пять авиабомб на Константиновку Донецкой области. В результате атаки 4 человека получили ранения.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. В частности, известно о повреждениях многоэтажек, частных домов и гражданской инфраструктуры.

"4 человека ранены в Константиновке в результате сегодняшних ударов. По предварительной информации, россияне сбросили на город 5 авиабомб. Повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 4 админздания, аптека, магазин, 6 линий электропередач и 2 газопровода", – говорится в сообщении.

Оккупанты сбросили пять авиабомб на Константиновку: четверо раненых. Фото
Оккупанты сбросили пять авиабомб на Константиновку: четверо раненых. Фото

По словам Филашкина, ранения получили местные жители от 29 до 48 лет. Глава Донецкой ОВА призвал население вовремя эвакуироваться из опасных регионов.

Оккупанты сбросили пять авиабомб на Константиновку: четверо раненых. Фото
Оккупанты сбросили пять авиабомб на Константиновку: четверо раненых. Фото

"Будьте ответственны! Эвакуируйте своевременно!" – отметил он.

Оккупанты сбросили пять авиабомб на Константиновку: четверо раненых. Фото

Напомним, российские войска вечером в пятницу, 7 марта, нанесли три удара по жилому кварталу города Доброполье Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненные. Известно о повреждении 8 многоэтажек. Среди пострадавших – пятеро детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта стало известно, что оккупанты ударили по Краматорску в Донецкой области. Россияне нанесли по городу авиаудары, сбросив три управляемых авиабомбы (КАБы). Атака привела к разрушениям и ранениям среди мирного населения.

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