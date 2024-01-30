Оккупанты сбросили взрывчатку на село в Сумской области: погиб мужчина

Войска государства-агрессора России сбросили взрывчатку с беспилотника на окраину населенного пункта Могрица в Юнаковской громаде Сумской области. В результате атаки оккупантов погиб мужчина.

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Очередное преступление россияне совершили вечером в понедельник, 29 января. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации.

Погибшему местному жителю в конце февраля должно было исполниться 37 лет, отметили местные власти.

В ОВА подчеркнули, что сейчас опасно находиться в пятикилометровой приграничной зоне, а потому людей призывают эвакуироваться.

"Обращаем внимание, что нахождение в 5-километровой зоне опасно для жизни. Берегите себя и родных, воспользуйтесь возможностями эвакуационных мероприятий, проводимых на пограничье", – говорится в сообщении.

Отметим, что в этот же день российская террористическая армия обстреляла Зноб-Новгородскую общину Сумской области. Там в результате атаки оккупантов погибли три человека. Около 12:00 оккупанты из "Градов" обстреляли жилой дом, где находились мужчина и женщина, которые погибли на месте происшествия.

Еще один раненый погиб в карете скорой, когда его транспортировали в больницу в Шостке.

Как сообщал OBOZ.UA, от российских артиллерийских обстрелов также 29 января пострадал Никополь. Ранения получили по меньшей мере два человека – молодые ребята в возрасте 19 и 21 лет.

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