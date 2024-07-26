Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на людей в Херсоне: пострадали пять человек

Российские оккупационные войска днем пятницы, 26 июля, сбросили взрывчатку с дрона на людей в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадали пять человек.

Видео дня

Об этом сообщили в Херсонской ОВО. "Оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на находившихся возле магазина херсонцев", – говорится в сообщении.

Взрывные травмы и обломочные ранения получили мужчины, 64, 66, 55, 63 года, а также 66-летняя женщина.

Всех пострадавших бригады "экстренки" доставили в медицинские учреждения в среднем состоянии тяжести. Они получают необходимую медпомощь.

Напомним, российские оккупационные войска 25 июля в очередной раз атаковали Херсонщину. В результате вражеских ударов погиб мужчина, пострадали 3 человека.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июля российские захватчики снова обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказался Днепровский район города. В результате атаки погибла женщина: ее тело нашли под завалами.

Также 23 июля оккупанты атаковали с находившегося на улице беспилотника мирного горожанина. С многочисленными травмами мужчина был госпитализирован.