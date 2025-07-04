Оккупанты смогли 'дотянуться' КАБами до Кривого Рога: в чем причина и какие опасности

Российские захватчики смогли "дотянуться" КАБами до Кривого Рога, соответствующим типом вооружения оккупанты ударили по городу утром 4 июля. Вражескому истребителю удалось подлететь слишком близко к позициям Сил обороны, чтобы осуществить запуск.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванек". Там отметили, что причиной является дефицит ракет и систем ПВО.

"(Оккупант. – Ред.) очень близко подлетел для этого пуска. За такое еще год-полтора назад петуха (оккупанта. – Ред.) отправили бы на тот свет очень быстро, но с любыми пи***лами сейчас ты просто так это не сделаешь", – говорится в сообщении.

"Николаевский Ванек" добавил, что раньше бы самолет сбили, однако сейчас есть дефицит ракет и систем Patriot, что усложняет задачу. Российские оккупанты не подлетали слишком близко, поскольку боялись системы ПВО.

"То, что у нас бардак с и.о. ПС то все давно это знают и делают вид, что все хорошо и всех все устраивает – писать об этом смысла не вижу потому, что толку от этого нет", – указано в сообщении.

Что такое КАБ и какую опасность она несет

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, имеющееся в КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в частности в укрытиях, ударной волной.

Напомним, страна-агрессор Россия утром 4 июля атаковала дронами-камикадзе типа "Шахед" Днепропетровскую область, а также, вероятно, применила КАБы. Взрыв прогремел в пределах Кривого Рога, в результате чего пострадали три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты с вечера 3-го и до утра 4 июля атаковали Киев ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде столичных районов зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали мирные жители.

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