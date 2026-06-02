Оккупанты снова нанесли удар по Днепру: повреждена многоэтажка, пострадал ребенок

Днем 2 июня оккупанты нанесли новый удар по Днепру. Из-за атаки на город ранения получила 8-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. По его информации, из-за атаки повреждена многоэтажка.

"8-летняя девочка получила ранения из-за удара россиян по Днепру. Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь", – сообщил он.

Напомним, в ночь на 2 июня россияне атаковали город ракетами. В результате удара частично разрушены жилые дома, возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура.

По состоянию на момент публикации, известно о 12 погибших, среди них двое детей. 37 горожан пострадали. Часть пострадавших госпитализировали, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

"У них осколочные ранения, переломы, рваные и резаные раны, минно-взрывные и акубаротравмы", – сообщил Александр Ганжа.

В Днепре из-за атаки частично разрушился двухэтажный дом и квартиры в другой многоэтажке. Также повреждено предприятие, пожарная часть, гаражи и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Известно о 79 пострадавших, из которых – трое детей, и 6 погибших.

