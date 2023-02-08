Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: среди раненых – 10-летний мальчик

В среду, 8 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковской области. В результате нового военного преступления государства-террориста четверо мирных жителей получили ранения, в том числе и 10-летний мальчик.

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О последствиях атаки захватчиков сообщил в Telegram руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, под вражеским огнем оказались село Варваровка, Чугуевского района, а также снова город Волчанск.

Атака по Варваровке была совершена около 11 часов утра. Там получили ранения 69-летний мужчина и 66-летняя женщина. Волчанску нанесено огневое поражение около 12:00 – осколочное ранение получил 52-летний мужчина, сотрудник облэнерго, а также 10-летний мальчик.

Синегубов отметил, что все раненые госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, накануне российские оккупационные войска атаковали ракетами Харьковскую область. В Харькове прогремело шесть мощных взрывов. Обстрел традиционно велся из Белгородской области РФ ракетами С-300.

Также под вражескими обстрелами находились населенные пункты области, в Волчанске погибла женщина и получила ранение 16-летняя девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– войска страны-агрессора России сожгли в Харьковской области двухэтажный дом, в котором местная жительница организовала уникальный детский сад по системе Монтессори. Он расположен в населенном пункте Тишки, который был в российской оккупации восемь месяцев;

– в результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ по центру Харькова утром 5 февраля, значительные разрушения получило здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, ранен охранник учебного заведения.

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