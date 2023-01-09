Оккупанты снова обстреляли Херсон: после прилета начался пожар, погиб человек

Российские оккупанты вечером 9 января снова обстреляли Херсон. В результате очередного "прилета" погиб человек.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram. По его словам, сейчас известно об одном погибшем человеке.

Тимошенко сообщил, что вражеский снаряд упал на перекресток в жилом квартале города. Из-за попадания вспыхнул пожар в частном доме.

"Херсон. Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб 1 человек", – написал заместитель руководителя ОП.

Российские оккупационные войска ежедневно обстреливают освобожденный от них город.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем в понедельник, 9 января, захватчики ударили по жилому кварталу Херсона. В результате погиб один человек.

В ночь на понедельник, 9 января, русские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. В частности, под удар попало одно из предприятий, там вспыхнул пожар.

А накануне оккупанты обстреляли Херсон зажигательными снарядами. После ночной атаки люди находили обломки снарядов у домов.