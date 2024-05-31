Оккупанты собираются раздавать квартиры мариупольцев, покинувших город, в качестве 'компенсации'

Оккупационные российские "власти" захваченного Мариуполя решили раздавать квартиры украинцев, эвакуировавшихся из города после полномасштабного вторжения. Так называемые бесхозяйственные помещения собираются отдавать как "компенсационные" тем, у кого нет жилья.

О новых военных преступлениях россиян рассказали в Мариупольском городском совете. Отмечают, что такими порядкам недавно цинично хвастался псевдомэр Олег Моргун.

"То есть уцелевшие квартиры и дома мариупольцев, которые из-за российской оккупации покинули город, заберут в муниципальную собственность. А затем передадут тем, кто остался в городе без крыши над головой", – говорится в сообщении украинского ведомства.

Там добавили, что таким образом российские захватчики пытаются избавиться от необходимости ремонтировать и отстраивать дома для жителей оккупированного города. Они ведь заняты возведением так называемого ипотечного жилья.

Ранее оккупанты приняли "закон", согласно которому искать "бесхозяйственные" квартиры в городе могут как представители оккупационной "администрации", так и сами жители, обращаясь с соответствующими заявлениями.

В течение 10 дней захватчики и коллаборанты проверяют информацию о владельцах и подают ее на местных пропагандистских пабликах. Согласно порядкам врага, владельцу дают 30 дней, чтобы лично прийти в псевдоадминистрацию Мариуполя и заявить свои права на имущество. Если никто на объявление не отзывается, жилье отбирают.

"В то же время оккупанты не пускают в город мариупольцев, которые хотят отстоять свое уцелевшее имущество. Они не проходят "фильтрацию" из-за поддержки Украины", – добавили в действующем горсовете украинского города-Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЦНС отметили, что оккупанты разработали механизм конфискации движимого имущества украинцев, чтобы "легализовать" мародерство. Так захватчики действуют на Запорожье, где "национализируют" жилье, заселяя туда своих военных и приезжих из РФ, которые его разворовывают.