Оккупанты совершили атаки в районе Марьинки и Красногоровки, ВСУ дали отпор врагу: в Генштабе рассказали о ходе боев. Карта

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло более 20 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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В частности, оккупанты совершили неудачные атаки в районе Марьинки и Красногоровки. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook утром 19 июля.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью 19 июля РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Также за прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины – задействовали 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БпЛА "Шахед-136". Силами и средствами ПВО уничтожены 6 крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БПЛА противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Середина-Буда, Поповка, Искрисковщина, Волфин, Степное Сумской области и Казачья Лопань, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Синьковка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, а также Спорного и Северского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Лиман, Берестово и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультиного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ступочки, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Максимилиановка Донецкой области.

На Шахтерском направлении, в районах Ривне на Донетчине и Новодаровке Запорожской области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары возле Великой Новоселки, Макаровки и Ровнополя. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Синельниково и Никополь на Днепропетровщине; Бургунка, Херсон Садовое, Берегово и Велетенское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери России в войне за сутки

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления противника, 1 зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.

Кроме того, по данным Генштаба, оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. В частности, во временно захваченном Скадовске Херсонской области, россияне с 10 июля активизировали использование порта для вывоза зерна урожая в этом году в свои порты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 19 июля Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и ударные БПЛА. В сторону Одесщины враг запустил крылатые ракеты "Калибр", в областном центре, а также в Харькове, Херсоне, Запорожье и на Киевщине прогремели взрывы;

– в Минобороны Украины сообщили, что Силы обороны имеют инициативу на Купянском направлении. Попытки российских войск провести наступление в этом районе пока оказались неудачными.

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