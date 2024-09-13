Оккупанты совершили более 60 атак на Кураховском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Самые интенсивные бои за прошедшие сутки происходили на Кураховском направлении, где Силы обороны отразили более 60 атак. Оккупанты также продолжают интенсивно штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении, где произошло 36 боестолкновений.

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Об этом говорится в оперативной постройке Генерального штаба по состоянию на 08:00 13 сентября. Всего за минувшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.

По уточненным данным, враг вчера нанес ракетный удар по позициям украинских подразделений и населенным пунктам с помощью ракеты "Искандер-М", а также 80 авиаударов, в том числе сбросил 117 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме этого, произвел 4323 обстрела, из которых 167 — из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары были нанесены, в частности, по районам таких населенных пунктов, как Павловка, Мироновка, Ободы, Реки, Марьино, Белополье, Берестово, Федоровка, Торецк, Иванополье, Доброполье, Очеретино, Покровск, Угледар, Урожайное, Новодонецкое, Новоукраинское, Новопокровка, Каменское, Степногорск, Щербаки и Одрадокаменка.

В ответ, за прошедшие сутки, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны уничтожили понтонную переправу оккупантов, пункт управления, одно средство ПВО, восемь пушек на огневых позициях, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два других важных объекта противника.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался штурмовать позиции в районе Волчанска. Также авиация противника нанесла два удара, применив пять управляемых авиабомб (КАБ) по гражданской инфраструктуре.

На Купянском направлении в течение суток произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали вражеские штурмы у Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться в направлении Невского и Дружелюбовки.

На Северском направлении украинские защитники отразили пять вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского. Кроме того, по Федоровскому обществу враг нанес авиаудар, применив десять неуправляемых авиационных ракет.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил шесть атак вблизи Нелиповки, Торецка и в районе Нью-Йорка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий противника в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки. Наибольшая активность врага наблюдалась у Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 64 атаки. Основные боевые действия сосредоточились в районах Константиновки и Георгиевки, где произошло около 75% столкновений. Кроме того, враг пытался наступать в направлении Александрополя и Желаемого Первого.

На Времивском направлении противник совершил пять штурмов украинских позиций в районах Водяного и Золотой Нивы, активно используя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Роботиного и нанесли авиаудары по Каменскому, Степногорскому и Щербакам.

На Приднепровском направлении российские войска шесть раз атаковали наши позиции, но получили решительный отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно обстреливает украинские населенные пункты с артиллерии и авиации с территории РФ.

В Курской области идет операция, во время которой наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, подрывая его наступательный потенциал в тылу.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия наступает с трех сторон на населенный пункт Курахово, расположенный неподалеку от Покровска на Донетчине. Оккупанты безуспешно пытаются проводить штурмовые действия. В последнее время продвижение врага значительно снизилось.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что следующие десять дней могут быть решающими на фронте. Если до 20 сентября россиянам не удастся добиться значительного продвижения на Покровском направлении, их ресурсы и возможности, скорее всего, будут исчерпаны.

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