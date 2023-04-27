Оккупанты создают позиции на крышах реакторов ЗАЭС: разведка Британии указала на угрозы

Российские военные установили боевые позиции на крышах реакторов Запорожской атомной станции. Такие действия грозят повреждением систем безопасности АЭС в случае боевых действий вблизи нее.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 27 апреля. "На фото видно, что к марту 2023 года российские силы установили боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести корпусов реакторов ЗАЭС", – отмечается в сообщении.

В британской разведке считают этот факт первым признаком того, что здания реакторов учитываются при планировании тактической обороны.

Позиции на крышах реакторов были обустроены, вероятно, в связи с тем, что Москву все больше беспокоят перспективы большого украинского наступления.

"Этот шаг, скорее всего, увеличивает вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если вокруг ЗАЭС будут боевые действия. Однако прямое катастрофическое повреждение реакторов маловероятно при наиболее вероятных сценариях с использованием пехотного оружия, поскольку конструкции очень сильно укреплены", – отметили в разведке Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подчеркнул, что территория ЗАЭС должна быть освобождена, чтобы обезопасить мир от новой катастрофы.

– МАГАТЭ обнаружило на захваченной Запорожской АЭС значительные повреждения окон машинного зала четвертого энергоблока. Гросси заявил, что станция несет серьезные риски ядерной безопасности. Она продолжает полагаться на единственную работающую линию электропередачи, которая критически необходима для охлаждения реакторов.

– Гросси ранее заявил, что для безопасной работы Запорожской АЭС есть жизнеспособное решение, но для его реализации необходима международная поддержка.

– Мэр Мелитополя Иван Федоров предположил, что оккупанты могут взять в заложники работников ЗАЭС. Туда уже завезли воду и продукты.

– О возможности такого сценария также предупредили в "Энергоатоме".

– В Центре национального сопротивления заявили, что захватчики готовят план "эвакуации" с ЗАЭС. Коллаборантам и привезенным сотрудникам "Росатома" уже передали соответствующие предупреждения.