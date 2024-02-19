Оккупанты суетятся: появились кадры с места падения российского самолета. Видео

В сети опубликовали видео с места падения российского самолета. Обломки вражеского борта оказались в акватории Азовского моря возле временно оккупированного Мариуполя.

В связи с поисковыми работами путинские войска перекрыли движение в поселке Рыбацкое. Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, российские оккупанты пытаются достать из моря обломки самолета. При этом на видео заметно, что вражеский истребитель, вероятно, получил очень серьезные повреждения и развалился на несколько частей.

"С места происшествия. Не падавший самолет в море. Русня пытается что-то достать. Рыбацкое перекрыто на въезд военной комендатурой. Все что-то бегают, бегают. Красота. Наслаждайтесь", – сообщил Андрющенко.

В свою очередь, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, как у россиян проходит спасательная операция. По его словам, российские спасатели доложили, что пилот Су-35 плавает "лицом в воду" в Азовском море. При этом экипаж второго уничтоженного истребителя оккупантам придется искать к северу от Мариуполя.

Ранее сообщалось, что 19 февраля вблизи временно оккупированного Мариуполя на Донетчине прогремели мощные взрывы, после которых начался пожар. Захватчики заявили о сбивании "вражеской ракеты", но местные жители допустили падение горящего российского самолета.

Напомним, утром 18 февраля украинские воины "приземлили" еще один вражеский военный самолет. Уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 февраля украинские воины на востоке Украины уничтожили сразу три вражеских самолета. Отлетали свое два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один многоцелевой истребитель Су-35 российской армии.