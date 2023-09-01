Оккупанты сжигают тела своих погибших в свинарнике на Запорожье – Атеш

Россияне на Запорожье несут большие потери, решать проблему с трупами оккупантов они взялись оригинальным способом. В поселке Пришиб Запорожской области они обустроили импровизированный "крематорий" в местном свинарнике.

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После того, как к нему приезжают грузовики с надписью "Груз 200" на стекле, из свинарника начинает идти дым, местных жителей оккупанты пытаются убедить, что "сжигают свиней". Об этом сообщили активисты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Информатор "Атеш" из Запорожской области сообщает, что в поселке Пришиб (47.258892, 35.324204) в местном свинарнике рашисты сжигают тела своих солдат. Туда часто заезжают "Уралы" с надписями "200" на лобовом стекле и после этого оттуда начинает идти дым. Местным рассказывают, что сжигают свиней", – рассказали в "Атеш".

По данным партизан, ранее оккупанты били в эту точку своей же артиллерией, перед тем, предположительно, свезя туда тела ликвидированных захватчиков.

"Ранее то место было обстреляно их же артиллерией, после чего оттуда шел дым и вонь горелого мяса. Все мы прекрасно понимаем зачем это делалось", – подчеркнули в "Атеш".

Напомним, ранее в "Атеш" рассказывали, что оккупанты сжигают тела своих погибших в Мелитополе. Причина подобного обращения с останками ликвидированных захватчиков проста: командиры пытаются сэкономить на выплате гробовых семьям убитых.

Также сообщалось, что в Луганске партизаны ликвидировали военные патрули оккупантов. В движении "Атеш", которое взяло на себя ответственность за ликвидацию, подчеркнули, что "некоторых военных россияне так и не нашли".