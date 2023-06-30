Оккупанты тщательно маскировали, но все пошло не так: ВСУ точным ударом уничтожили вражеский склад БК. Видео

Защитники Украины уничтожили очередной склад боеприпасов войск РФ. Его оккупанты обустроили в своих окопах, что стало для них роковым.

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"Бавовну" на вражеской позиции устроил дрон-камикадзе. Видео этой работы опубликовал в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ и парамедик Егор Фирсов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, в блиндаж российские военные ночью заносили БК и тщательно его маскировали. Однако они не знали, что за ними "глазами" дрона долго наблюдали аэроразведчики ВСУ.

"Комбат поставил задачу поразить склад тогда, когда там будет находиться вражеская пехота. Так и сделали. Спалились ор*и на том, что один из них вышел "пописать", здесь мы их и подловили", – рассказал Фрисов.

На кадрах видно, как указанный оккупант убегает в сторону блиндажа, очевидно, услышав звуки беспилотника. Примечательно, что он не спрятался внутри, а так и остался стоять на входе. Очевидно, во время попадания украинского дрона-камикадзе захватчик сразу "задвухсотился".

"Комбат учит подавать отчеты о впечатлениях не через бумажки, а вместе с видео. Благодаря видео мы можем анализировать наши действия, учиться сами, учить других и отчитываться за донаты. Так и делаем. Приближаем победу шаг за шагом!" – добавил Фрисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении защитники уничтожили вражеский миномет "Васильок" и склад БК. Такие потери захватчикам нанесли бойцы 45-й ОАБр и 57-й ОМПБр.

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