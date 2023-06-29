ВСУ имеют продвижение под Бахмутом, уничтожены вражеский миномет и склад БК. Видео

Вооруженные силы Украины продвинулись на Бахмутском направлении и нанесли урон российским оккупантам. Украинские защитники уничтожили вражеский миномет "Васильок" и состав БК.

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Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что новые потери захватчикам нанесли 45 ОАБр и 57 ОМПБр.

"Имеем продвижение вперед под Бахмутом и оно продолжается. Двигаемся", – подчеркнул Сырский.

В ГПСУ также сообщили, что на днях пограничники обезвредили группу пехоты и боеприпасы российско-оккупационных войск. По захватчикам ударно отработали аэроразведки и минометчики.

Благодаря наблюдению из БПЛА, охранники границ установили передний край боевого порядка врага, места укрытия и перемещения его личного состава. Получив достаточно данных для боевой работы минометные расчеты приступили к выполнению огневого задания по уничтожению разведанных объектов опорного пункта вражеских сил.

Минометным обстрелом украинские защитники накрыли участок сосредоточения противника на этом направлении, как результат трех оккупантов убито, еще четверо ранены. Кроме уничтожения живой силы взорваны и боеприпасы захватчиков, которые накапливали в разрушенном сооружении. После огневого налета остатки оккупантов отошли с занимаемых позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ 24 июня обратились к российским захватчикам на Бахмутском направлении. С помощью громкоговорителей их призывали возвращаться домой, пока они живы.

Ранее Сырский впервые подтвердил, что основные силы наступательного резерва ВСУ еще не введены в бой с Россией. Он отметил, что украинские защитники ведут разведку боем, обнаруживая слабые места врага.