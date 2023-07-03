Оккупанты убили дочь, тело внука так и не нашли: переселенец из Токмака рассказал о трагедии. Фото

Оккупационная армия России забрала у Алексея Игнатенко из ныне захваченного Токмака в Запорожской области не только дом, но и родных людей – дочь и годовалого внука. Настю и Макара убила ракета, запущенная россиянами по жилому дому в Днепре.

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О своей трагедии он рассказал изданию "УП Життя". После выезда из оккупации Алексей проживал в Днепре, а его жена и несовершеннолетний сын находятся в Польше.

Старшая дочь с внуком также уехали в Польшу в начале полномасштабного вторжения России, но решили вернуться в Украину.

"3 июля в Польше отпраздновали первый День рождения внука, а после этого решили возвращаться в Украину. Как ни отговаривали, говорила – нет, сыну нужен отец рядом", – рассказал мужчина.

6 января Настя с мужем и сыном сняли в Днепре отдельную квартиру – на улице Набережная Победы, 118. Именно в том подъезде, куда уже через неделю попала российская ракета.

Тело Макарчика, который в то обеденное время спал, до сих пор не нашли.

"Надежды, что он жив – нет, хотя ребенка до сих пор не нашли. Как мне объяснил следователь, все остатки тел, которые смогли там найти, отвезли на отдельный полигон. И там это все почти вручную "перебирают". Все отправляют на ДНК-тесты. Пока ничего. Но я знаю их режим: в то время у малыша был обеденный сон, а дочь всегда была вместе с ним", – отметил Алексей.

В то время он работал в такси, а когда узнал о трагедии, сразу же приехал на место. Ракета попала именно в тот этаж, где были его дочь, зять и внук.

"Их нашли не сразу, а только на следующий день, в воскресенье. Узнали сначала по личным вещам. А впоследствии я опознал дочь по необычной форме уха. Она сгорела. От нее разве четверть осталась... Даже вспоминать такое – очень тяжело", – сказал мужчина.

Его дочь была мастером спорта Украины по прыжкам на акробатической дорожке, многократной чемпионкой Запорожской области, призером чемпионатов Украины. Работала тренером, была судьей национальной категории по спортивной акробатике.

Алексей Игнатенко верит: уже скоро Токмак освободят, он снова вернется под сине-желтый флаг. Однако не уверен, что сможет вернуться в город, в котором вырос.

"В моем доме живет "приезжая" семья. В бабушкин дом тоже заселили "гостей". Жилье родственников вообще превратили в настоящий бордель. Все мои знакомые, с кем я общаюсь, уже не имеют своего жилья – или там кто-то живет, или разворовали все до голых стен. Даже не знаю, смогу ли вернуться в дом, где жили какие-то люди, оккупанты. Противно. Пока такое ощущение", – признался мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице Днепра умерла писательница Виктория Амелина, получившая тяжелые ранения в результате российского удара по Краматорску 27 июня. Число погибших из-за этого террористического обстрела возросло до 13 человек.

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