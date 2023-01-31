Оккупанты убили двух жителей Бахмута во время артобстрела: один из погибших – подросток. Фото

Российские военные преступники 31 января накрыли Бахмут Донецкой области из артиллерии, убив двух мирных жителей. Один из погибших – несовершеннолетний подросток. Еще четыре гражданских получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко, поделившись в Telegram фотографиями того, как выглядит город сейчас. Он уточнил, что вражеский обстрел произошел в первую половину дня.

"В сплошные руины превратили российские оккупанты когда-то уютный город Бахмут. Уже несколько месяцев подряд оккупанты методично и целеустремленно бьют по Бахмуту, убивают его жителей", – написал чиновник.

По его информации, в ходе обстрела населенного пункта 31 января повреждения получила аптека.

"Россияне равняют Бахмут с землей, убивая всех, до кого могут дотянуться. Все военные преступления тщательно документируем. За все будут отвечать!" – высказал уверенность Кириленко.

Как писал OBOZREVATEL:

– За 30 января российские оккупанты на Бахмутском направлении потеряли более 500 человек убитыми и ранеными. Там произошло 42 боевых столкновения. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил: россияне не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение украинского гарнизона Бахмута.

– Ранее украинский фотограф Ян Доброносов показал, как Бахмут выживает под постоянными обстрелами.

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