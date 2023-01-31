ВСУ в боях за Бахмут ликвидировали сотни оккупантов за сутки, врагу не удалось перерезать ключевую трассу

За прошедшие сутки, 30 января, российские оккупанты на Бахмутском направлении потеряли более 500 человек убитыми и ранеными. В итоге россияне не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение украинского гарнизона Бахмута.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. По его словам, в районе Бахмута произошло 42 боевых столкновения за сутки.

"Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника – там они 197 раз наносили удары ствольно-реактивной артиллерией по нашим позициям, произошло 42 боевых столкновения. Враг мощно потерял за эти сутки в личном составе: 277 врагов убито, 258 дети. Боевые действия происходили в районе Спорного, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Клещиевки", – рассказал Сергей Череватый.

Он подчеркнул, что российские войска не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение группировки украинских защитников Бахмута. В город доставляются все необходимые боеприпасы, снаряжение, еда и амуниция.

Отвечая на вопрос о возможности ухода украинских подразделений из Бахмута, Сергей Череватый заявил, что такие решения принимаются командованием с учетом общей ситуации и проводятся в несколько этапов. Он не исключил такого развития событий, если это будет необходимо для сохранения личного состава и лучших позиций.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бахмутское направление является одним из самых сложных на фронте, однако украинские военные, несмотря на трудности, успешно уничтожают вражеские позиции. В частности, 29 января ВСУ удачно отработали по оккупантам под Бахмутом и захватили трофеи.

По данным ISW, наемники ЧВК "Вагнер" истощились под Бахмутом и их заменили кадровыми войсками Российской Федерации. В связи с этим аналитики допускают более высокий уровень боевой мощи и возможностей страны-агрессора.

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