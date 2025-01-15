Оккупанты убили волонтерку из Херсонщины Ирину Байраченко: у нее осталась дочь-школьница. Фото

В Херсонской области российские оккупанты убили волонтерку Ирину Байраченко. Женщина получила тяжелые ранения при обстреле российскими террористами и вскоре скончалась в больнице.

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Она была широко известна не только в своем родном селе Киндейка, но и далеко за его пределами благодаря своей самоотверженной деятельности. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Цинические российские террористы убили еще одну херсонскую волонтер. Ирина Байраченко попала под обстрел рашистов и получила тяжелые травмы, от которых вскоре скончалась в больнице", – говорится в сообщении.

Она была известна своим неутомимым трудом во благо людей. Ирина Байраченко занималась опекой бездомных животных, помогала пожилым людям, а также активно поддерживала военных, не покидая свою родную землю даже во время интенсивных обстрелов со стороны российских войск. Она была патриоткой, верно выполнявшей свою миссию, несмотря на опасность.

Месяц назад Ирина получила благодарность за свою позицию, патриотизм и сердце.

К сожалению, ее жизнь оборвалась на 42 году. У Ирины осталась дочь-школьница.

"Херсон помнит каждого и каждого. Жизнь продолжается ради Победы", – подчеркнул Мрочко.

Напомним, в четверг, 9 января, страна-агрессор снова атаковала Херсон. В городе повреждено 39 домов, многие пострадали. В результате атаки травмы разной степени тяжести получили девять местных жителей. Это четыре женщины в возрасте от 44 до 82 лет и пятеро мужчин от 38 до 67 лет.

Днем 5 января российская террористическая армия в очередной раз атаковала общественный транспорт в Херсоне. Во вражеский удар попал маршрутный автобус. В результате вражеских атак пострадали двое мужчин 53 и 45 лет.

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