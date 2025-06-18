Оккупанты ударили дронами по Изюму на Харьковщине: среди пострадавших – подросток. Фото

В ночь на 18 июня военные российской оккупационной армии ударили ударными беспилотниками по Изюму Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека, в том числе и ребенок.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По факту совершения военных преступлений открыто досудебное расследование.

По информации правоохранительных органов, захватчики атаковали город четырьмя БПЛА, предварительно, типа "Герань-2" в 3:15 ночи, 18 июня. В результате ударов 69-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, 15-летний парень получил ранения. Также известно о повреждении жилых домов и хозяйственных помещений.

"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Прокуроры совместно со следователями полиции осуществляют все необходимые и предусмотренные законом действия для фиксации военных преступлений, совершенных военными страны-агрессора.

Напомним, по информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 июня Россия в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Противник задействовал 58 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 30 из них.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июня российские войска массированно обстреляли Харьков. Враг применил более 50 "Шахедов", ракеты и КАБы. Погибли три человека, пострадали более 20.

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