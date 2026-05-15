Оккупанты ударили дроном по авто в Херсоне: пострадали четыре человека

Утром 15 мая российские захватчики снова атаковали Херсон. В Центральном районе города они ударили дроном по гражданскому автомобилю.

Пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре и Херсонском городском совете.

Что известно

Около 08:20 утра 15 мая российские военные атаковали дроном гражданское авто в Херсоне.

По данным Херсонского горсовета, атака произошла в Центральном районе города, враг использовал дрон типа "Молния".

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских, которые находились в автомобиле. У пострадавших 69-летнего мужчины и женщин в возрасте 49, 40 и 63 года медики диагностировали минно-взрывные травмы.

Сейчас продолжается дообследование пострадавших, они получают всю необходимую помощь.

"Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)... Прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", – заверили в прокуратуре региона.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 мая Россия атаковала маршрутку в Херсоне. Тогда пострадали девять человек.

Также сообщалось, что президент Зеленский поручил усилить защиту от воздушных атак в Херсоне, где захватчики регулярно устраивают "сафари" на людей.

