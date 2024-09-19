Оккупанты ударили КАБами по Запорожской области: погибла женщина, есть раненые

Российские оккупационные силы в ночь на 19 сентября атаковали КАБами Запорожскую область. В результате российских обстрелов одна 74-летняя женщина погибла, еще две 67-летние женщины получили ранения.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале. Российские войска нанесли 6 авиаударов по Камышевасе, Юльевке, Григоровке, Пятихаткам, Жеребянкам и Новодаровке.

Взрывной волной и обломками были повреждены частные дома местных жителей и их имущество.

Также 67 дронов разных модификаций атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. 8 обстрелов оккупанты совершили из РСЗО накрыли Гуляйполе и Роботино. 80 артиллерийских ударов были нанесены по Гуляйполю, Орехову, Новоандреевке, Роботиному, Малой Токмачке, Малиновке и Левадному.

В результате атаки всего было зарегистрировано 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 19 сентября, российские оккупационные войска ударили по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 18 сентября, российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Сумам. Под обстрелом снова оказалась критическая инфраструктура, из-за чего в 22:03 были обесточены все объекты водоканала.

Напомним, что российские войска 17 сентября нанесли удары по Харькову, в результате чего пострадали сотрудники ГСЧС и мирные жители города. В общей сложности по состоянию на 8 утра было известно о девяти пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!