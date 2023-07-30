Оккупанты ударили кассетными снарядами по Константиновке: среди раненых подросток

Оккупационные войска страны-агрессора России вечером в воскресенье, 30 июля, обстреляли Константиновку в Донецкой области кассетными снарядами, ранив 13-летнего подростка. Также ранения получили еще два мирных жителя.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Донецкой областной прокуратуры. Атака произошла около 19:23.

В прокуратуре отметили, что на этот раз армия России попала по частному сектору, вероятно, кассетными снарядами из РСЗО "Смерч".

13-летний подросток по время обстрела оккупантами Константиновки вместе с дедушкой пас скот на пастбище. Он получил множественные осколочные ранения.

Также около кладбища обломками снаряда ранило 44-летнего мужчину , а на собственном дворе получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница. Кроме того, были повреждены частные жилые дома.

"Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Напомним, что вечером 24 июля войска России также обстреляли Константиновку. В результате атаки погибло два человека, в том числе ребенок, еще семеро получили ранения. Среди раненых четверо детей – девочки 5, 11 и 12 лет и 12-летний мальчик.

29 июля стало известно, что в больнице скончалась девочка 2011 года рождения, которая получила травмы во время вражеской атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах вечером 29 июля российские ракеты попали в учебное заведение. Известно о двух погибших и 20 раненых.

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