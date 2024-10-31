Оккупанты ударили по Антоновке и Херсону: пострадали два человека

Российские оккупационные войска утром 31 октября нанесли удары с беспилотника по селу Антоновка на Херсонщине и областному центру. В результате действий агрессора пострадали двое мирных жителей.

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В обоих случаях враг сбрасывал на людей взрывчатку из дрона. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Там отметили, что вражеский удар по Антоновке произошел около 07:00 в четверг. Там 77-летняя женщина получила взрывную травму, ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Около 09:30 российские оккупанты из беспилотника атаковали Херсон. В результате минно-взрывную травму получил 33-летний мужчина.

"Он сам обратился к медикам. Сейчас идет дообследование пострадавшего", – сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

За прошедшие сутки российские террористические войска тоже обстреляли Антоновку, а также Никольское и Приозерное. В результате вражеских ударов погиб мужчина, ранения получили две женщины.

Кроме этого, оккупанты били по Херсону – был поврежден газопровод, из-за чего весь Корабельный микрорайон остался без газоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября войска РФ тоже сбросили с БПЛА взрывчатку на жительницу села Антоновки. В то же время ударом по Херсону оккупанты убили трех гражданских и ранили трех полицейских.

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