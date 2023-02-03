Оккупанты ударили по Барвенково на Харьковщине: погибли два брата, их отец ранен

Ранним утром 3 февраля российские оккупационные войска обстреляли город Барвенково на Харьковщине. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом погибли двое братьев 49 и 42 лет, а их 70-летний отец получил ранения.

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Мужчина был госпитализирован. Об этом в Telegram сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки оккупанты продолжали массированные обстрелы мирных населенных пунктов региона, в частности Волчанска, Купянска, Двуречной и другие. Захватчики атаковали преимущественно частные дома, в результате чего многие из них повреждены и разрушены. Произошли пожары.

По данным Синегубова, в Волчанске в результате вражеских обстрелов пострадала 51-летняя женщина. Она получила необходимую медицинскую помощь на месте.

Напомним: 29 января оккупанты ударили по жилому дому в Харькове, он загорелся, пострадали трое мирных жителей, один человек погиб. В сети сообщили, что очередной обстрел украинской территории РФ совершила из Белгородской области. Скорее всего, ракеты запускали из зенитных систем С-300.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупанты совершили страшные преступления во время оккупации Харьковской области. В частности, в Боровой они расстреляли два буса с мирными жителями;

– ранее в результате на Волчанск на Харьковщине в результате атаки погибла женщина 60 лет – вражеский снаряд попал прямо в частный дом. Также женщина 45 лет, 7-летняя девочка и 71-летний мужчина получили ранения.

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