Оккупанты ударили по Белозерке на Херсонщине: погибла женщина, есть раненые

В ночь на 8 мая российские оккупационные силы обстреляли Белозерку в Херсонской области. Враг опять крыл артиллерийским огнем жилые дома местных жителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. В результате вражеских обстрелов в своем доме погибла женщина 1959 года рождения.

Также есть сообщения о двух раненых. 40-летний мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован с взрывными травмами, повреждениями лица и руки.

В том же медицинском учреждении находится 65-летняя потерпевшая. У женщины диагностировали контузию и взрывную травму, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что на рассвете 8 мая российские военные преступники атаковали ракетами "Кинжал" два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Пострадали объекты генерации в Червоноградском и Стрыйском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 8 мая, страна-агрессор нанесла ракетные удары по энергетическим объектам Прикарпатья. В результате возник пожар. Целью являлся объект энергетической инфраструктуры, на месте происшествия работали соответствующие службы.