Оккупанты ударили по Белозерке на Херсонщине: повреждены дома, есть пострадавшая. Фото

Российские войска утром 7 мая накрыли огнем поселок Белозерка под Херсоном. В результате обстрела повреждены частные дома, ранения получила 51-летняя женщина.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Также были опубликованы фото последствий российской атаки.

В ОВА рассказали, что из-за обстрела поврежден десяток частных домов, большая часть из которых осталась без дверей, окон и крыш.

Пострадавшая местная жительница в момент обстрела ехала в маршрутке. У нее диагностировали взрывную травму и ранение шеи.

Женщину госпитализировали, ей оказывается медпомощь, сообщили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером на Пасху 50-летний украинский волонтер попал под обстрел на окраине села Львово Бериславского района Херсонщины. У мужчины диагностировали взрывную травму и осколочное ранение плеча.

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