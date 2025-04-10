Оккупанты ударили по Бериславу и атаковали Херсон: есть погибший и пострадавший

Террористические войска России утром 10 апреля обстрелом из артиллерии убили жителя Берислава в Херсонской области. Через несколько часов оккупанты атаковали дроном Херсон, ранив мужчину.

Видео дня

По факту совершения военного преступления в области начато уголовное производство. Об обстреле облцентра сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По данным следствия, около 06:40 армия РФ обстреляла Берислав из артиллерийского вооружения. В результате этой атаки погиб 59-летний мужчина, находившийся на улице.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Около 09:30 российские военные из дрона атаковали Днепровский район города Херсона. В результате атаки минно-взрывную травму и обломочные ранения получил 64-летний местный житель. Полицейские доставили его в больницу.

Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими ВС РФ на Херсонщине.

Как сообщалOBOZ.UA, в Херсоне российский снаряд попал в частный дом, где под завалами оказались беременная женщина и ее двухлетний сын. Во время вражеского обстрела мать прикрыла ребенка своим телом: оба выжили, после спасения пострадавших госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!