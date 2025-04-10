Оккупанты ударили по Бериславу и атаковали Херсон: есть погибший и пострадавший
Террористические войска России утром 10 апреля обстрелом из артиллерии убили жителя Берислава в Херсонской области. Через несколько часов оккупанты атаковали дроном Херсон, ранив мужчину.
По факту совершения военного преступления в области начато уголовное производство. Об обстреле облцентра сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По данным следствия, около 06:40 армия РФ обстреляла Берислав из артиллерийского вооружения. В результате этой атаки погиб 59-летний мужчина, находившийся на улице.
При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Около 09:30 российские военные из дрона атаковали Днепровский район города Херсона. В результате атаки минно-взрывную травму и обломочные ранения получил 64-летний местный житель. Полицейские доставили его в больницу.
Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими ВС РФ на Херсонщине.
Как сообщалOBOZ.UA, в Херсоне российский снаряд попал в частный дом, где под завалами оказались беременная женщина и ее двухлетний сын. Во время вражеского обстрела мать прикрыла ребенка своим телом: оба выжили, после спасения пострадавших госпитализировали.
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