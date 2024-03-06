Оккупанты ударили по Боровой на Харьковщине: погиб мужчина, среди раненых трое детей

Войска России ударили по поселку Боровая Изюмского района Харьковщины. По предварительным данным, погиб 70-летний мужчина. Четыре человека ранены, из них трое – дети.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 14:13 среда, 6 марта. По его словам, вследствие обстрелов возник пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж и хозяйственные постройки.

"По предварительным данным, погиб гражданский 70-летний мужчина. Четыре человека ранены, из них трое детей. Из-под завалов спасли женщину и направили в больницу", – информировал руководитель области.

Он добавил, что ликвидация последствий продолжается.

В свою очередь начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко обнародовал фото последствий удара.

"Боровая только что. Из-под завалов частного дома спасена женщина. Мужчина, который рядом находился, погиб. Также в доме находились пять детей – все целы, доставлены в больницу. "Русское православие" продолжает цокать кликами и копытами!" – написал он в Facebook.

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