Оккупанты ударили по частному сектору в Донецкой области: ранены пять взрослых и двое детей

Днем 16 июня российская террористическая армия обстреляла населенный пункт Новая Полтавка Краматорского района Донецкой области. Оккупанты нанесли удары по территории частного сектора.

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Вследствие атаки пострадали 7 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Средство поражения попало по территории частного сектора. В результате атаки оккупантов на мирный населенный пункт семь человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Четыре женщины и мужчины доставлены в больничное учреждение. Также с осколочными ранениями госпитализированы двое детей 4 и 7 лет, которые во время обстрела находились во дворе жилого дома. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Также в прокуратуре уточнили, что из-за российских обстрелов в населенном пункте повреждены частные домохозяйства и транспортные средства. Тип вооружения, которое применили российские террористы, устанавливается.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупанты утром 16 июня нанесли удары по Никополю на Днепропетровщине. Райцентр захватчики атаковали тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ вечером 15 июня атаковали Полтаву, в городе прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Предварительно, РФ ударила ракетами "Искандер-М" из Курской области. К счастью, никто не пострадал.

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