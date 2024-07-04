Оккупанты ударили по Харьковщине, пострадали четыре человека. Фото

Российские оккупационные войска утром четверга, 4 июля, снова ударили по Харьковской области. На этот раз под обстрелами врага оказались поселки Купянского района и Волчанской общины.

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В результате атак пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

4 июля около 5:00 утра вражеские силы совершили авиаудары по селу Глушковка Купянского района, в результате чего четыре человека получили ранения, включая трех женщин и одного мужчину. Также был поврежден ряд частных домов и хозяйственных построек.

Кроме того, накануне, 3 июля ориентировочно в 2:00 утра военные из России совершили артиллерийский обстрел села Песчаное Купянского района, в результате чего ранен мужчина в возрасте 55 лет.

Также 3 июля в результате авиаудара в селе Котовка Волчанской территориальной громады был ранен 52-летний мужчина.

"При процессуальном руководстве Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)" - уточнили в прокуратуре.

Там добавили, что прокуроры и следователи полиции активно собирают доказательства военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, в четверг, 4 июля, российские оккупанты в очередной раз ударили по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали семь человек.

Защитники неба Украины ночью 4 июля обезвредили 21 российский дрон-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты в общей сложности запустили 22 беспилотника, известно о попадании на Черниговщине.

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