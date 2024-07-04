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Оккупанты ударили по Харьковщине, пострадали четыре человека. Фото

Олег Тимченко
War
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Оккупанты ударили по Харьковщине, пострадали четыре человека. Фото

Российские оккупационные войска утром четверга, 4 июля, снова ударили по Харьковской области. На этот раз под обстрелами врага оказались поселки Купянского района и Волчанской общины.

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В результате атак пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

4 июля около 5:00 утра вражеские силы совершили авиаудары по селу Глушковка Купянского района, в результате чего четыре человека получили ранения, включая трех женщин и одного мужчину. Также был поврежден ряд частных домов и хозяйственных построек.

Оккупанты ударили по Харьковщине, пострадали четыре человека. Фото
Оккупанты ударили по Харьковщине, пострадали четыре человека. Фото
Оккупанты ударили по Харьковщине, пострадали четыре человека. Фото
Оккупанты ударили по Харьковщине, пострадали четыре человека. Фото

Кроме того, накануне, 3 июля ориентировочно в 2:00 утра военные из России совершили артиллерийский обстрел села Песчаное Купянского района, в результате чего ранен мужчина в возрасте 55 лет.

Также 3 июля в результате авиаудара в селе Котовка Волчанской территориальной громады был ранен 52-летний мужчина.

"При процессуальном руководстве Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)" - уточнили в прокуратуре.

Там добавили, что прокуроры и следователи полиции активно собирают доказательства военных преступлений, совершенных российскими военными.

Оккупанты ударили по Харьковщине, пострадали четыре человека. Фото
Оккупанты ударили по Харьковщине, пострадали четыре человека. Фото
Оккупанты ударили по Харьковщине, пострадали четыре человека. Фото

Напомним, в четверг, 4 июля, российские оккупанты в очередной раз ударили по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали семь человек.

Защитники неба Украины ночью 4 июля обезвредили 21 российский дрон-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты в общей сложности запустили 22 беспилотника, известно о попадании на Черниговщине.

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