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Оккупанты ударили по Харьковщине, повреждены дома и учебное заведение: есть раненые. Фото

Дарья Дурова
War
3 минуты
1,8 т.
Российские обстрелы

Войска Российской Федерации 26 марта продолжали обстрелы Харьковщины и облцентра. Пострадало четверо мирных жителей.

Сводку о ситуации утром 27 марта обнародовал в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он сообщил, что за минувшие сутки на Купянском направлении российские захватчики совершили одну безуспешную атаку в районе села Ивановка.

Последствия одной из атак
Воронка
Полицейские документировали последствия обстрела

– 11:40: оккупанты ударили по Харькову крылатой ракетой Х-35У. Повреждены здания коммунального учреждения и многоквартирный дом. Пострадал 64-летний охранник (без госпитализации).

Под российским артиллерийским и минометным огнем находилось около 15 населенных пунктов региона: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Вражеским авиаударам подверглись Новоегоровка, Ивановка, Кисловка.

– 4:50: в селе Чернолозка Красноградского района в результате вражеских ракетных обстрелов без света осталось 78 абонентов. Без пострадавших.

– 03:15: оккупанты ударили Shahed 136 по Изюму. Повреждено здание учебного заведения и частный дом. Ранение получил 62-летний охранник (без госпитализации).

– 0:30: в результате обстрела Купянска поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Мирные жители не пострадали.

– 15:40: по Купянску противник открыл огонь из РСЗО "Ураган". Поврежден частный дом, здание молочноконсервного комбината. Травмирован 55-летний мужчина.

– 08:45: РСЗО "Град" врага обстрела село Александровка Богодуховского района. Повреждено здание местного учреждения, девять частных домов,два частных автомобиля, учебное учреждение. Ранена 56-летняя женщина.

– 08:45: обстрел "Градом" села Одноробовка Богодуховского района. Пострадавшие и разрушения отсутствуют.

Обстрелы Харьковской области
Обстрелы оккупантами Харьковской области

На Харьковщине за минувшие сутки взрывотехники провели разминирование 22,38 га территории, уничтожили 87 взрывоопасных предметов.

По состоянию на утро 27 марта из двух громад было эвакуировано 157 детей: Ольхуватской – 37; Великобурлукской – 120.

Карта боевых действий на Харьковщине и Луганщине

Как писал OBOZ.UA, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что войска страны-агрессора имеют во временно оккупированном Крыму запас ракет "Циркон". Россия, вероятно, будет продолжать прибегать к точечному террору, в частности против Киева.

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