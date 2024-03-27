Оккупанты ударили по Харьковщине, повреждены дома и учебное заведение: есть раненые. Фото

Войска Российской Федерации 26 марта продолжали обстрелы Харьковщины и облцентра. Пострадало четверо мирных жителей.

Сводку о ситуации утром 27 марта обнародовал в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он сообщил, что за минувшие сутки на Купянском направлении российские захватчики совершили одну безуспешную атаку в районе села Ивановка.

– 11:40: оккупанты ударили по Харькову крылатой ракетой Х-35У. Повреждены здания коммунального учреждения и многоквартирный дом. Пострадал 64-летний охранник (без госпитализации).

Под российским артиллерийским и минометным огнем находилось около 15 населенных пунктов региона: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Вражеским авиаударам подверглись Новоегоровка, Ивановка, Кисловка.

– 4:50: в селе Чернолозка Красноградского района в результате вражеских ракетных обстрелов без света осталось 78 абонентов. Без пострадавших.

– 03:15: оккупанты ударили Shahed 136 по Изюму. Повреждено здание учебного заведения и частный дом. Ранение получил 62-летний охранник (без госпитализации).

– 0:30: в результате обстрела Купянска поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Мирные жители не пострадали.

– 15:40: по Купянску противник открыл огонь из РСЗО "Ураган". Поврежден частный дом, здание молочноконсервного комбината. Травмирован 55-летний мужчина.

– 08:45: РСЗО "Град" врага обстрела село Александровка Богодуховского района. Повреждено здание местного учреждения, девять частных домов,два частных автомобиля, учебное учреждение. Ранена 56-летняя женщина.

– 08:45: обстрел "Градом" села Одноробовка Богодуховского района. Пострадавшие и разрушения отсутствуют.

На Харьковщине за минувшие сутки взрывотехники провели разминирование 22,38 га территории, уничтожили 87 взрывоопасных предметов.

По состоянию на утро 27 марта из двух громад было эвакуировано 157 детей: Ольхуватской – 37; Великобурлукской – 120.

Как писал OBOZ.UA, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что войска страны-агрессора имеют во временно оккупированном Крыму запас ракет "Циркон". Россия, вероятно, будет продолжать прибегать к точечному террору, в частности против Киева.

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