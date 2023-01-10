Оккупанты ударили по Харькову ракетами и попали в склад фейерверков. Видео

Вечером 10 января оккупанты показательно ударили ракетами по Харькову, который только днем посетила глава немецкого МИД Анналена Бербок. Один из снарядов угодил в склад фейерверков, небо загорелось огнями.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на своем Telegram-канале. Он призвал жителей региона придерживаться правил воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

"Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в состав пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий", – написал руководитель области.

Очевидцы отмечают, что по городу прилетело как минимум две ракеты. Предварительно пострадавших и жертв от вечерней атаки противника нет.

Также OBOZREVATEL сообщал, что 9 января противник обстрелял ракетами С-300 поселок Шевченково на Харьковщине. Прилет был по рынку, где было разрушено множество помещений, погибли две женщины, а среди пострадавших есть ребенок.

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