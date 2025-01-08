Оккупанты ударили по Херсонщине, есть погибшие и раненые

В среду, 8 января, российская оккупационная армия нанесла удар по Херсонщине с помощью дронов. В результате попадания два человека погибли, также есть раненые.

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Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. Там отметили, что один из вражеских беспилотников попал в микроавтобус вблизи н.п. Надднипрянского, а другие атаковали две улицы в Бериславе.

"По данным следствия, 8 января около 10:00 российские военные атаковали дроном микроавтобус на автодороге вблизи Надднипрянского в Херсонском районе. В результате сброса взрывчатки погиб 70-летний мужчина. Еще один гражданский, 57-летний мужчина, находившийся в автотранспорте, получил ранения и был госпитализирован", – говорится в сообщении.

Также российские захватчики атаковали дронами две улицы в Бериславе.

"Сейчас известно, что 52-летний мужчина погиб от травм, несовместимых с жизнью. Четверо местных жителей получили ранения", – отметили в Херсонской прокуратуре.

Под процессуальным руководством Херсонской и Бериславской окружных прокуратур начато досудебное расследование по фактам военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры вместе со следователями активно работают над фиксацией преступлений, совершенных военнослужащими ВС РФ.

Напомним, 6 января, российские военные атаковали дроном маршрутку в Херсоне. В результате удара погиб мужчина, еще девять человек получили ранения.

Также около 11:20 россияне атаковали дроном поселок Широкая Балка. В результате сброса взрывчатки там погиб 48-летний мужчина, он находился на улице.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января российская армия в очередной раз атаковала маршрутный автобус в Херсоне. Транспортное средство получило механическое повреждение, к счастью пассажиры и водитель не пострадали.

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