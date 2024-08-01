Оккупанты ударили по Херсонщине, пострадала женщина

Утром в четверг, 1 августа, оккупационные войска РФ обстреляли село Милово Бериславского района Херсонщины. В результате действий военных преступников получила ранение пожилая женщина.

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Об этом сообщила Херсонская областная военная прокуратура. Отмечается, что враг ударил по населенному пункту из артиллерии.

"Пострадала 77-летняя женщина, которая на момент вражеского обстрела находилась в доме", – говорится в сообщении.

У потерпевшей диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травмы. Бригада скорой оказала ей медицинскую помощь на месте.

Накануне утром ВС РФ обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега. В результате атаки погиб 68-летний мужчина и пострадала 73-летняя женщина. Перед тем во время ночной атаки над областью сбили девять российских дронов-камикадзе типа Shahed.

Вечером в среду оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский транспорт в Херсоне. Спасатели потушили пожар, возникший в результате удара по микроавтобусу. Повреждения получили еще два автобуса частных перевозчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 30 июля российские войска обстреляли из артиллерии Чернобаевку на Херсонщине. Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.

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