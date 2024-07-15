Оккупанты ударили по Херсонщине, пострадали два человека

Российские оккупационные войска утром 15 июля снова атаковали Херсонщину. В результате вражеского удара пострадали два человека.

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Об этом сообщили в Херсонской ОВА. В селе Садовое оккупанты попали в жилой дом, из-за чего пострадала 70-летняя женщина.

Потерпевшая получила взрывную травму и ранение ноги. Бригада скорой помощи предоставила ей необходимую помощь на месте.

Также враг атаковал беспилотником гражданский автомобиль в Кизомысе. В результате тяжелые травмы получил 71-летний местный житель.

У него диагностировали взрывную травму и ранение головы. Мужчину госпитализировали, сейчас медики борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор снова терроризирует Донетчину. В воскресенье, 14 июля, под обстрелами оказались Мирноград и Лиман. Есть погибшие и раненые.

Также в воскресенье днем, 14 июля, российские войска нанесли удары по Сумщине. Взрыв раздался в районе города Конотоп. Всего за неделю страна-агрессор применила против Украины более 700 КАБ, 170 ударных беспилотников и почти 80 ракет.