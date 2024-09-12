Оккупанты ударили по Херсонщине, поврежден дом: есть пострадавшие. Фото

Российские оккупационные войска 12 сентября снова обстреляли Херсонщину. Около 09:40 враг нанес удар из артиллерии по Томиной Балке.

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Как сообщили в Херсонской ОВА, в результате прилета был поврежден жилой дом. 51-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.

Вражеским огнем разбиты крыша, стены, двери и окна, а также хозяйственные постройки. В собственном доме пострадал 51-летний местный житель. Он на месте получил необходимую медицинскую помощь.

Также российские войска нанесли удар по селу Станислав. Из-за вражеских обстрелов пострадала 76-летняя женщина, находившаяся на улице.

Она получила взрывную травму, повреждение таза, ранение живота, а также травматическую ампутацию ноги. Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 сентября оккупационная армия РФ атаковала Хмельницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела на территории региона возник пожар. Возгорание произошло на одном из складов хранения мебельной продукции.

Напомним, ночью 12 сентября российская террористическая армия в очередной раз пыталась атаковать Киев. Враг запускал по украинской столице ударные дроны-камикадзе. Силами противовоздушной обороны все вражеские БПЛА уничтожили на подступах к столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 сентября российские оккупанты ударили "Шахедами" по городу Конотоп в Сумской области. В населенном пункте раздались мощные взрывы во время воздушной тревоги. В результате обстрела много разрушений, пострадали по меньшей мере 14 граждан.

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