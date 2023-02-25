Оккупанты ударили по Херсону, есть раненые: появились детали вражеского обстрела

Российские военные преступники утром 25 февраля в очередной раз ударили по деоккупированному Херсону. В результате атаки пострадали трое гражданских.

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Двое из потерпевших – это работники областной аварийно-спасательной службы, которые в этот момент проводили ремонтные работы после прошлого российского обстрела. Об этом сообщила пресс-служба ОДА (ОВА) в Telegram.

"Специалисты закрывали OSB-листами окна на Полтавской улице в Херсоне, когда начался новый удар со стороны врага", – рассказали в Херсонской областной военной администрации.

В мужчин попали осколки. Их срочно госпитализировали, медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram, что общее количество пострадавших, которые оказались в больнице после вражеского обстрела, – три местных жителя.

"Российские террористы воюют с мирным населением", – возмутился представитель ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 февраля, когда президент РФ Владимир Путин выступал с посланием к Федеральному собранию, армия государства-террориста жестоко обстреляла Херсон из "Градов". Известно о 5 погибших и 21 раненых.

– 23 февраля в Херсоне в результате вражеского обстрела произошел прорыв на теплоэлектростанции. Жители города временно остались без тепла.

– ВС РФ начали активные обстрелы Херсонщины и областного центра после того, как Силы обороны Украины вытеснили их на левый берег Днепра.

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