Оккупанты во время речи Путина ударили по Херсону и Очакову, попали в рынок и остановку: погибли 6 человек, многие ранены. Видео

Во вторник, 21 февраля, когда президент РФ Владимир Путин произнес свое послание к Федеральному собранию, армия государства-террориста снова жестоко обстреляла из "Градов" украинский Херсон. Оккупанты попали в остановку общественного транспорта, в результате чего многие люди получили ранения.

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Под вражеским огнем также оказались жилые многоэтажки. Фото и видео с места происшествия опубликовали местные Telegram-каналы.

Напомним: накануне российские военные преступники применили запрещенные зажигательные и фосфорные снаряды для обстрела освобожденной части Херсонской области. Пострадало село Бургунка на правом берегу Днепра, есть погибшие и раненые.

Также в результате обстрела Херсонской области 16 февраля оккупанты в очередной раз убили троих жителей региона. Еще семь человек получили ранения. Тогда в течение суток оккупанты обстреляли Херсон, Антоновку, Токаревку и Змиевку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 февраля российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. В результате артиллерийского удара погиб мужчина;

– 12 февраля войска РФ атаковали Херсонскую громаду 20 раз. Ранен местный житель, он в тяжелом состоянии.

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