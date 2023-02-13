Оккупанты накрыли Херсон огнем из артиллерии: под завалами предприятия погиб мужчина. Видео

Утром 13 февраля российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. В результате артиллерийского удара погиб мужчина.

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Вражеские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Путинские террористы вели огонь по городу из артиллерии. В результате преступных действий армии РФ погиб мужчина. Он был охранником уничтоженного предприятия, его тело обнаружили под завалами.

На место обстрела оперативно прибыли спасатели, медики и правоохранители.

"Весь мир должен видеть, чего стоит херсонцам агрессия россии", – говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Стоит отметить, что херсонские Telegram-каналы сообщали, что взрывы в городе не прекращались все утро. Путинские войска продолжают террор местного населения, ведя обстрелы с левого берега Херсонщины.

Напомним, оккупационная армия России продолжает обстреливать освобожденные от оккупации населенные пункты в Херсонской области. В воскресенье, 12 февраля, войска РФ атаковали Херсонскую громаду 20 раз.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники утром 12 февраля осуществили новую серию обстрелов деоккупированного Херсона. Под ударом, кроме прочих объектов, оказалось здание областной государственной администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ днем 8 февраля в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона и пригорода. В результате прилетов по частным домам в городе и пригородных населенных пунктах погибли двое и получили ранения четверо мирных жителей.