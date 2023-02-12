В Херсоне под вражеским обстрелом оказалось здание ОВА: жители сообщают о взрывах

Российские военные преступники утром 12 февраля осуществили новую серию обстрелов деоккупированного Херсона. Под ударом, кроме прочих объектов, оказалось здание областной государственной администрации.

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Его обстреливают не первый раз. Перед этим захватчики нанесли по объекту удар утром 14 декабря, повредив два этажа. О новом преступлении ВС РФ сообщила пресс-служба Херсонской ОГА (ОВА) в Telegram.

В ведомстве написали, что под огнем вражеской артиллерии в этот раз оказался средигород Херсона. Информации о пострадавших среди мирного населения (по состоянию на 12:30) не было.

Масштабы разрушений еще выясняются. Судя по постам в местных интернет-группах, первые прилеты жители услышали около 9:30, а потом около 11:50 была повторная серия взрывов.

Преступные обстрелы правого берега Херсонской области захватчики практически не прекращают после того, как их на левый берег Днепра оттеснили Силы обороны Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ОК "Юг" утром 12 февраля сообщили, что не фиксируют скопления сил ВС РФ, которые могли бы снова наступать в направлении Херсона.

– Генштабу ВСУ стало известно, что во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области захватчики пытаются отобрать жилье у его законных владельцев. Дома, в которых люди временно не живут, незаконные местные "власти" опломбовывают и забирают в свою собственность.

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