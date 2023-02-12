На Херсонщине оккупанты начали отбирать жилье у местного населения: дома опломбовывают

Во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области захватчики пытаются отобрать жилье у его законных владельцев. Дома, в которых люди временно не живут, незаконные местные "власти" опломбовывают и забирают в свою собственность.

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Об этом в утренней сводке 12 февраля (354-е сутки полномасштабного вторжения) сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Напомним: все юридические сделки, заключенные представителями государства-оккупанта на захваченной территории, являются ничтожными с юридической точки зрения. Поэтому владельцы незаконно отобранного недвижимого имущества остаются его собственниками по закону.

В ГШ уточнили, что так называемая "местная администрация" уже пыталась отобрать жилье в Бриловке и Новокиевке.

"Военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья. Покинутые дома опломбируются с размещением сообщений о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной "местной администрации", – рассказали в сводке.

В целом, согласно сообщению Генштаба ВСУ, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Более детально об оперативной обстановке на разных участках фронта можно почитать по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 февраля на временно оккупированной части Луганской области российские захватчики окончательно отключили работу мобильного интернета. Более того, военные преступники проверяют смартфоны у местных жителей, в том числе у детей, и ищут любой контент, связанный с Украиной.

– В сети появилось видео, как на трассе Житомир – Киев в начале большой войны солдаты ВС РФ расстреляли Toyota Land Cruiser с людьми, а украденными деньгами разжигали костер.

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