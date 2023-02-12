На Херсонщине украинские силы поразили две лодки россиян – ОК "Юг"

В Херсонской области Силы обороны Украины за минувшие сутки (11 февраля) успешно отработали по позициям оккупантов и их складам БК на левом берегу Днепра. Среди прочего, поражены две лодки, которые захватчики готовили для своих диверсионно-разведывательных групп.

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Оккупанты за этот день нанесли 55 ударов по населенным пунктам Херсонщины, а наши защитники из ракетно-артиллерийских подразделений в ответ выполнили более 60 огневых задач. Об итогах прошедшего боевого дня утром 12 февраля в прямом эфире марафона "Едині новини" рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она сообщила, что подтверждены попадания в пункты хранения боеприпасов врага во временно оккупированной Каховке и горюче-смазочных материалов в Олешках, по блокпосту захватчиков на левом берегу, их крупнокалиберной артиллерии (этой техники ликвидировано более пяти единиц), трех автомобилях. Данные еще доразведываются.

"Также поражено две лодки, которые враг продолжает готовить для маневрирования диверсионно-разведывательных групп в дельте Днепра", – сказала Гуменюк.

Ситуация на Херсонщине стабильно контролируется нашими военными, подчеркнула она. В целом, по ее словам, оккупанты больше имитируют активную деятельность, чем готовятся к какому-то наступлению на правый берег Херсонской области, хотя роспропаганда грозится такой операцией. Подготовки российских сил, которые могли бы двинуться в сторону освобожденной Херсонщины, не зафиксировано.

Гуменюк отметила, что вместо этого враг скапливает силы и средства на Запорожском направлении.

"Это стратегическое направление, которое находится в зоне пристального внимания [украинских военных]", – сказала представительница ОК "Юг".

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно стало известно, что российские военнослужащие построили новую военную базу на Арбатской стрелке (Генический район Херсонской области Украины) в непосредственной близости к оккупированному Крыму. Она появилась в конце 2022 года.

– На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната в оккупированной части Херсонской области захватчики разместили раненых военных страны-агрессора. Гражданских они перевели на другие этажи, чтобы прикрыться мирным населением от возможной "бавовны".

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