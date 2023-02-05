Оккупанты построили военную базу под Крымом: опубликовано фото со спутника

Российские военнослужащие построили новую военную базу на Арбатской стрелке (Генический район Херсонской области Украины) в непосредственной близости к оккупированному Крыму. Она появилась в конце 2022 года, в разгар полномасштабной войны.

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Соответствующими фотографиями, сделанными спутником с высоты, поделился в Twitter OSINT-аналитик Брейди Африк. Снимок за октябрь-2022 демонстрирует, что место еще пустовало, но уже в январе-2023 там "вырос" военный объект захватчиков.

Эксперт рассказал, что на базе ВС РФ есть вертолетная площадка, а ее периметр укреплен.

Аналитик указал координаты базы на картах: 46.0807, 34.8133. Судя по Google Maps, рядом с этой точкой находится ряд пансионатов и отелей.

Как писал OBOZREVATEL:

– Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, считает Крым решающим полем битвы, которое может определить исход российско-украинской войны. Он сказал, что Украина "никогда не будет в безопасности", если РФ сохранит контроль над полуостровом.

– В другом интервью Ходжес сказал, что Украина должна освободить Крым и это должно произойти до конца августа 2023 года. Он считает вероятность применения ядерного оружия страной-агрессором очень низкой.

– Ходжес также говорил, что украинская армия смогла бы с помощью западных танков освободить свои территории от российской оккупации. Одно из потенциальных направлений – Мариупольское.

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