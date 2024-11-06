Оккупанты ударили по Херсону и области: есть пострадавшие. Фото

Российские оккупационные силы 6 ноября в очередной раз нанесли удар по Херсону и области. В результате вражеских артиллерийских обстрелов были ранены пять мирных жителей.

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Об этом сообщают в Херсонской областной прокуратуре и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По данным следствия, около 10.40 россияне обстреляли Херсон, в результате чего был травмирован 69-летний местный житель.

"У пострадавшего взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, контузия, обломочные ранения глаза, плеча и ноги. В момент атаки рашистов мужчина был во дворе", – сообщил Роман Мрочко.

В 10:50 оккупанты обстреляли Зеленовку, где ранения получили супруги в возрасте 54 и 52 года, находившиеся дома при взрыве снаряда.

"У 52-летней женщины и 54-летнего мужчины контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма. Мужчину госпитализировали, женщине медики оказали необходимую помощь на месте", – сообщил глава Херсонской МВА.

В 11:30 произошла атака на Антоновку, где ранен 56-летний мужчина.

"Из Антоновки в одну из херсонских больниц доставлен 55-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и обломочные ранения в результате обстрела рашистов около часа назад. Сейчас медики дообследуют пострадавшего", – пишет Мрочко.

В 11:50 оккупанты обстреляли Понятовку. В результате атаки был травмирован гражданский мужчина.

При процессуальном руководстве прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования в уголовных производствах за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что российские войска 3 ноября около 11:00 ударили по бригаде скорой в Белозерке Херсонской области. В результате вражеской атаки водитель и фельдшер получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.

Напомним, утром 2 ноября российские войска ударили по Зеленовке в Херсонской области из артиллерии. Под ударом оказалась жилая застройка, под завалами одного из разрушенных домов обнаружили тело женщины.

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