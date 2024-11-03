В Херсонской области оккупанты атаковали скорую: водитель и фельдшер получили ранения

Российские войска продолжают обстреливать мирное население Херсона. Так, 3 ноября около 11:00 россияне ударили по бригаде скорой в Белозерке.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. В результате вражеской атаки водитель и фельдшер получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.

У фельдшера также обломочное ранение ноги. Пострадавшие были доставлены в больницу. Автомобиль скорой также был поврежден.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсон и 16 населенных пунктов в области. В результате ударов по жилым районам погибла женщина и 13 человек получили ранения. В частности, среди потерпевших есть дети.

Напомним, утром 2 ноября российские войска ударили по Зеленовке в Херсонской области из артиллерии. Под ударом оказалась жилая застройка, под завалами одного из разрушенных домов обнаружили тело женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября войска РФ обстреляли поселок Текстильный, входящий в состав Днепровского района Херсона. Там была серьезно повреждена школа, также снарядами задело другие здания и жилые дома.

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