На Херсонщине оккупанты обстреляли церковь и образовательные учреждения: есть жертва, ранены трое детей

Российские оккупанты в течение суток обстреляли Херсон и 16 населенных пунктов в области. В результате ударов по жилым районам погиб человек и десять получили ранения.

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В частности, среди потерпевших есть дети. О последствиях военного преступления России сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, с шести утра 2 ноября по такое же время воскресенья, 3 ноября, под вражеским огнем и авиаударами находились Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Днепровское, Белозерка, Станислав, Кизомыс, Томина Балка, Никольское, Новодмитровка, Гавриловка, Томарино, Крупица, а также Херсон.

В этих городах и селах российские снаряды попали в образовательные учреждения, библиотеку, церковь, почтовое отделение и магазины.

В жилых кварталах населенных пунктов области получили повреждения пять многоэтажек и 14 частных домов.

Также в результате российских обстрелов повреждены газопровод, гаражи и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 10 получили ранения, из них три ребенка", – отметил начальник ОВА.

Глава ГВА Роман Мрочко добавил, что в течение суток российские войска восемь раз обстреляли только Херсонскую городскую громаду (Херсон, Зеленовку, Инженерное и Садовое). Там повреждены по меньшей мере шесть частных домов, четыре многоэтажки, гараж, два автомобиля, церковь, участок газопровода.

Жертвой военного преступления россиян стал житель громады. У детей и взрослых диагностированы ранения различных степеней тяжести, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября войска РФ обстреляли поселок Текстильный, входящий в состав Днепровского района Херсона. Там была серьезно повреждена школа, также снарядами задело другие здания и жилые дома.

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