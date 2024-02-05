Оккупанты ударили по Херсону с левого берега: погибли три человека

В понедельник, 5 февраля, кафиры в очередной раз атаковали Херсон. В результате вражеского удара погибли уже три человека.

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Захватчики нанесли удар по городу примерно в 12.00 с временно оккупированного левого берега. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В результате попадания вражеских снарядов в центре произошел пожар. По прибытии спасателей на месте происшествия было обнаружено два тела.

В 13:07 начальник Херсонской МВА также сообщил, что один человек получил ранения.

"В результате обстрела также один человек получил ранения. Ему оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Впоследствии глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подробнее рассказал о двух жертвах и пострадавшем в результате вражеского удара.

"В центральной части Херсона российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль. В результате обстрела он загорелся. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин. Также из-за вражеских ударов пострадал 24-летний херсонец. Его с взрывной травмой доставили в больницу", заявил Прокудин.

В 13:21 Прокудин сообщил, что оккупанты продолжают крыть огнем центр Херсона. В результате вражеского удара погиб еще один человек.

"Из-за артиллерийского ушиба травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина. На момент обстрела она находилась на улице. Мои соболезнования родным и близким погибшей", – написал он.

Напомним, что российские оккупационные войска 4 февраля обстреляли город Торецк в Бахмутском районе Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Российские оккупационные войска продолжают игнорировать законы и обычаи войны, обстреливая многочисленные гражданские объекты нашего государства. Всего за сутки войска РФ нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, совершили 51 обстрел с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

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